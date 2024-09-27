SERVET PANDUR KİMDİR?

27 Mart 1970 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya gelen Servet Pandur, 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Tiyatrodan televizyona ise 2008 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş dizisi ile geçti.

Başarılı performansı ile beyaz perdede dikkat çeken Servet Pandur, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi ile büyük bir üne kavuştu.

Kanatsız Kuşlar dizisinde Azime karakterini canlandıran Pandur, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisinde rol aldı.

Daha sonra Tuzak ve Lohusa gibi yapımlarda ye alan usta oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Asude karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.