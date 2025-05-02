Kızılcık Şerbeti 99. Bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin reyting rekorları kıran Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 99. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen dizinin 99. bölümünde Abdullah'ın, Işıl'la evlenmesi Ünalların evine bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah'ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...
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Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 99. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünde Nursema önce evde kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir. Öte yandan Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 99. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar.
Ancak Abdullah’ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur.
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Nursema önce evi terk etmeye niyetlense de sonra kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir.
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Işıl ise yeni hayatına hızlı bir giriş yaparken kimseden korkusu yoktur.
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Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur.
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Asude’nin de ikazlarıyla Kıvılcım, Beril hakkında yanılmış olabileceğini düşünmeye başlar.
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Kısa bir araştırma sonucunda ise kadının her şeyi uydurduğunu görür.
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Yüzleşmek için gittiğinde ise Beril ortadan kaybolmuştur.
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Mustafa hastaneden çıkar.
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Firaz, Nursema’ya sürpriz nikah düzenler, bu konuda en büyük yardımcısı ise Işıl’dır. Ancak bunu öğrenmek Nursema’nın hiç hoşuna gitmez.
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Kıvılcım’ın evde olmadığı bir akşam Beril eve gelir ve Sönmez’i kaçırır.
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Fatih’in spor salonundan bir arkadaşının partisine gitmesi büyük bir soruna yol açacaktır.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 99. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 99. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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