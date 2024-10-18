Kızılcık Şerbeti 72. bölüm izle! Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD
Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 18 Ekim Cuma akşamı 72. Bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti 72. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yapımın son bölümünde Cemal'in, Kıvılcım'a olan takıntısı, onu birlikte olmaya razı etme çabası katlanarak büyüyordur. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...
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Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan, Feyza Civelek gibi isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti 72. bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Son bölümde Nursema’yı evden uzaklaştırmayı kafasına koyan Görkem, ince planlarını yavaş yavaş hayata geçirecektir. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça…
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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 72. bölümü ile 18 Ekim Cuma akşamı izleyicisi ile buluştu.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin son bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 72. BÖLÜM ÖZETİ
Kızılcık Şerbeti'nin 72. Bölümünde; Cemal’in, Kıvılcım’a olan takıntısı, onu birlikte olmaya razı etme çabası katlanarak büyüyordur.
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Henüz kimse durumun farkında olmasa da olaylar geri dönülmez bir noktaya yavaş yavaş ilerlemektedir.
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Giray’ın babasının vefatı Giray, Heves ve Doğa ilişkilerinin dengesini kökten değiştirecektir.
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Nursema’yı evden uzaklaştırmayı kafasına koyan Görkem, ince planlarını yavaş yavaş hayata geçirecektir.
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Bu arada Mustafa ve Nilay’ın arasını bozmak için başlattığı olayları da tüm hızıyla devam ettirmektedir.
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Gidişattan şüphelenen Fatih durumu anlamaya çalışsa da çok net bir bilgiye ulaşamaz.
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Ömer’in, Cansu ile ilişkisi günden güne ilerlemekte olsa da daha hiç kimse çok büyük bir engelin farkında değildir.
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