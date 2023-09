Kızılcık Şerbeti 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

REKLAM advertisement1

Hastalığını öğrenen Ömer’in derinden sarsıldığı tanıtımda Kıvılcım’ın “Ölene kadar…” sözleri dikkat çekiyor. Nursema hat çalışmalarını sattığı iş insanı Ertuğrul ile tanışırken, İbrahim ve ailesinin görülmesi merakı giderek artırıyor. Nursema ve Umut’un evliliğinde sorunlar yaşanmaya devam ederken, Pembe Alev’le yüzleşiyor. Kıvılcım ve Doğa, Cemre’nin velayeti için bir avukatla anlaşırken, aynı avukatın Fatih’le olan konuşması herkesi şoke ediyor. Fatih, kızının velayeti için Doğa’nın anlaştığı avukatla kirli bir işbirliği yapıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hastalığını öğrenen Ömer, bunu herkesten gizleme kararı alarak hayatına öyle devam etmek ister. Sevdiklerini düşünerek önemli bir şeyi olmadığını söyler. Ondan iyi haber alan Kıvılcım rahatlamıştır. Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır. Hatlarının satışından dolayı çok mutlu olan Nursema, Ertuğrul ile tanışır ve her ikisi de birbirlerinin arkadaşlığından hoşnut kalırlar. Alev’le konuşmayı kafasına takan Pembe, onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar. Pembe’nin söylediklerinden etkilenen Alev soluğu Abdullah’ın yanında alsa da oradan da istediğini duymadan ayrılmak zorunda kalacaktır. Fatih’in kendine ve kızına yaklaşmasına müsaade etmeyen Doğa, onun her girişimini ustalıkla bertaraf etmekte ancak finalde onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 31. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

