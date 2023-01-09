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Yapımını Gold Film’in üstlendiği SHOW TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvılcım’ın Leman’la yaşadığı gerilimden sonra büyük bir üzüntü yaşadığı tanıtımda Pembe’nin Umut’la konuşması izleyenleri şoke ediyor. Doğa’nın bebeklerinin odası için seçtiği duvar kağıdı aile içi yeni bir krizi başlatırken, Doğa ve Fatih büyük bir tartışma yaşıyor. “Benim senden gerçekten ayrılmam gerekiyor” sözleri üzerine Doğa’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Kıvılcım ve Ömer’in yeni başlayan birlikteliği Ömer’in eski eşi Leman’ın gelişiyle darbe aldı. Ömer’den boşanmak istemeyen Leman yardım için Abdullah’ın kapısını çalsa da istediği sonuca ulaşamadı.

Öte yandan bebeklerinin cinsiyetini öğrenen Doğa ve Fatih’in sevinci iki ailenin de yüzünü güldürdü. İkiz bebek sahibi olacağını öğrenen Doğa’nın mutluluk gözyaşları izleyenlerin içini ısıttı.

Umut’la ilişkisi ilerlemeye başlayan Nursema ise annesinin büyük baskısına maruz kaldı. Görücü usulüyle evlendirmek istediği kızının, Umut’la görüldüğünü haber alan Pembe, Nursema’yı odasına kilitledi. Bölümün unutulmaz anlarına Alev ve Umut’un geçirdiği trafik kazası sahne oldu. Araç kullanırken dikkati dağılan Alev genç bir çocuğu çarptı. Şoke olan Alev’in hastanede yardımına koşan ilk kişinin Abdullah olması dikkatleri çekti.

Ömer’le olan birlikteliğiyle Doğa’nın evliliğine zarar vereceğini düşünen Kıvılcım, yaşananları konuşmak için Ömer’le bir araya geldi. Çıktıkları yemeğin davetsiz misafiri Leman oldu. Bölümün final sahnesine Leman’ın Kıvılcım’a attığı tokat damga vurdu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık