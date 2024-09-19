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        Haberler Bilgi Yaşam Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? NOW TV Kızıl Goncalar yeni sezon tanıtımı geldi!

        Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezondan ilk tanıtım geldi

        Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı Kızıl Goncalar yeni sezon bölümü için tanıtım fragmanı geldi. Senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Dizilerin yeni sezonu Eylül ayında başlıyor. İlk sezonu 19 bölümden oluşan dizinin yeni bölümü için ise kısa bir süre kaldı. Peki NOW TV'de Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:41
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          NOW TV dizisi Kızıl Goncalar yeni bölüm merakla bekleniyor. Yeni sezon dizileri tek tek başlarken Kızıl Goncalar 2.sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Kızıl Goncalar yeni sezon yayın tarihi

        • 2

          KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren yeniden izleyicisi ile buluşacak.

          SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

        • 3

          Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yak ındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

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