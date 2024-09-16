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        Haberler Bilgi Magazin Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2.yeni bölüm yayın tarihi

        Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2.yeni bölüm yayın tarihi

        Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon için geri sayım sürüyor. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümün Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Dizilerin yeni sezon bölümleri genellikle Eylül ayında başlıyor. Peki Kızıl Goncalar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:35
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        • 1

          Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Mert Turak ve Mert Yazıcıoğlu isimlerin yer aldığıu Kızıl Goncalar Now TV’de yayınlanıyor. Dizinin ikinci sezon bölümleri için geri sayım başladı. Peki Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        • 2

          KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, her pazartesi ekranlara geliyor. Kızıl Goncalar ikinci sezon çekimleri başladı. Dizinin ikinci sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Henüz net bir tarih gelmedi.

        • 3

          SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

          Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

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