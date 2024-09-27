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        Haberler Bilgi Magazin Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli mi? Kızıl Goncalar'dan 2. sezon fragmanı!

        Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        NOW TV ekranlarında yayınlanan ve 19. bölümü ile sezon finali yapan Kızıl Goncalar 2. sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar yeni sezonundan fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, "Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 23:30 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:25
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        • 1

          Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisi 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. 2. sezon 20. bölümü ile ekranlara dönüş yapacak olan Kızıl Goncalar 19. bölümde sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Peki, Kızıl Goncalar dizisi bu hafta var mı, 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        • 2

          KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi 30 Eylül Pazartesi günü olarak açıklandı.

        • 3

          SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

        • 4

          Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yak ındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

        • 5

          KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR, GERÇEK HİKAYE Mİ?

          Kızıl Goncalar; seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir ibare bulunmuyor.

          “Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

          Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.

        • 6

          KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI

          Levent Alkanlı - Özcan Deniz

          Meryem Tezel - Özgü Namal

          Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu

          Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı

          Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan

          Naim Tezel - Mert Turak

          Hasna Güneş - Selen Öztürk

          Suavi Alkanlı - Şerif Erol

          Hande Alkanlı - Duygu Sarışın

          Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek

          Birgül Tezel - Sitare Akbaş

          Zeynep Tezel - Mina Demirtaş

          Mira Alkanlı - Esma Yılmaz

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