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        Haberler Yaşam 'Kızıl cin' Türkiye'de fotoğraflandı

        'Kızıl cin' Türkiye'de fotoğraflandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 'kızıl cin' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:32
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        'Kızıl cin' Türkiye'de fotoğraflandı
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        Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı.

        KIZIL CİN YILDIRIMI GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

        Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve 'kızıl cin' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.

        ELEKTRİK BOŞALMASI SONUCU OLUŞUYOR

        'Kızıl cin'in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor.

        Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'kızıl cin'i oluşturuyor" dedi.

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        #Kızıl cin
        #Muğla
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