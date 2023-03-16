18. YÜZYILIN SONLARINDAKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞACAK
Farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan kule, restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki haline kavuşacak.
Kulede ayrıca hatalı statik yüklemelerden kaynaklanan boşluklar enjeksiyon sistemle doldurularak yapı tekrar depreme dayanıklı hale getirilecek.
Açılışın ardından müze kartının geçerli olacağı Kız Kulesinde İstanbulun güzellikleri panoramadan gözlemlenebilecek.
Tüm restorasyon çalışmaları, raporlar ve kulenin tarihçesi belgelerle birlikte "www.kizkulesi.com" adresinden incelenebilir.