Kız çocukları okusun diye

29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ömür Sabuncuoğlu, ünlü isimleri bir araya getirerek okuyamayan kız çocuklarının okumasına teşvik için çıkardığı, geliriyle 126 kız çocuğuna destek verilen 'Onların Öyküsü' kitabının ardından bu kez 'Bizim Öykümüz' ile okurların karşısına çıktı. İnkılap Kitabevi'nden çıkan, ikinci baskısını yapan 'Bizim Öykümüz'de de Sabuncuoğlu, geleneği bozmayarak 'Bizim Öykümüz'de de kitabın tüm gelirini okuyamayan kız çocuklarına yardım için aktaracak.
Sosyal sorumluluk adına bir araya gelen ünlü isimlerden bazıları öykülerinde kendi hikâyelerini ilk kez paylaştı. Çocukluk anılarından gençlik yıllarına uzanan anılarını öyküleştiren ünlü isimleri hayranlıkla izleyenler, bu kez her bir satırı hayranlıkla okuyacaklar.
Öykülerin içinde dolaşırken film izler gibi olacaksınız; üzüleceksiniz de ağlayacaksınız da... Her şeyden de önemlisi, hayatın tüm zorluluklarına inat ayakta kalmanın sırrını da okuyacaksınız...
Kim Hangi Öyküyü Yazdı?
Ali Keçeli: Müzeyyen: Hayalinin Peşinden Koşan Kız
Bensu Soral: Leyla'
Birce Akalay: Kimsin Sen'
Dilan Çiçek Deniz: Çiçek
Ebru Akel: İlk Aşkım
Elifnaz Albayrak: Yolculuk'
Erkan Kolçak Köstendil: Sus
Gökçe Bahadır: Kırmızı Eşarp
Gupse Özay: Delikanlı
Oylum Talu: Daha Çok Erken
Ömür Sabuncuoğlu: Karla Gelen Mutluluk
Şebnem Bozoklu: B-14
Yasemin Özilhan: Ben
Yasmin Gülman: Önceki Ben, Sonraki Sen
Arka Kapak Yazısı:
İlk kitabımız 'Onların Öyküsü' için bu yolculuğa çıktığımızda büyük hayallerimiz vardı... O hayallere ulaştık ve maddi imkânsızlıklar yüzünden okuyamayan tam 126 kız çocuğumuzu okuttuk. Bu mutluluk beni daha da umutlandırdı ve elinizde tuttuğunuz ikinci kitabı hazırladık. Yine meselelerinde çok değerli ve zirvedeki oyuncular, sunucular ve cemiyet hayatının gencecik isimleri öyküler kaleme aldı. 'Bizim Öykümüz' ün satışından elde edilen gelirle yine okuyamayan kız çocuklarımızı okutacağız.
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