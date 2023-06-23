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Kapuska tarifine başlamadan önce alacağınız lahanaya dikkat etmeniz önemlidir. Çok sert bir lahana, zor pişeceği için yemek yapma aşamasını uzatabilir. Olabildiğince yumuşak bir lahana almakta fayda var. Eğer kapuskanın pişerken yaydığı kokudan rahatsız oluyorsanız pişirme esnasında içine bir dilim elma koyabilirsiniz. Bu şekilde kapuskanın kokusu alınmış olacaktır. Küçük püf noktalar ile kıymasız kapuska tarifine hemen başlayalım. Kıymasız kapuska nasıl yapılır? Kıymasız kapuska yapımında nelere dikkat edilmelidir. İşte tüm cevaplar…

Kaç kişilik: 6-8 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Kalori: 59 kcal

Kıymasız Kapuska Malzemeleri

1 adet küçük lahana

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağı

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası ya da biber salçası

İsteğe bağlı 2 yemek kaşığı pirinç ya da bulgur

1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz

3 su bardağı kaynar su

Kıymasız Kapuska Nasıl Yapılır?

İlk olarak lahanayı ayıklayın ve iyice yıkayın. Ardından uzun şeritler halinde bıçakla doğrayın ve bir kenarda bekletin.

Yeterli büyüklükte bir tencereyi ocağa alın. Tereyağını ve sıvı yağı tencereye ilave edin. Daha önceden hazırladığınız küp küp doğranmış soğanları tencereye koyun. Soğanlar pembeleşinceye kadar tencerede kavurun.

Kapuska tarifi nin bu aşamasında kullanacağınız salçayı ilave edin. Tekrar bir kavurma aşamasından sonra lahanaları tencereye alın.

nin bu aşamasında kullanacağınız salçayı ilave edin. Tekrar bir kavurma aşamasından sonra lahanaları tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatın ve lahananın kendi suyunda pişmesi için zaman verin.

Yaklaşık 15 dakika sonra pişen lahananın kapağını açın ve önceden hazırladığınız sıcak suyu kontrollü bir şekilde ilave edin. Eğer çok sulu sevmiyorsanız bir miktar sıcak su dökebilirsiniz. Bazı ev hanımları, hiç su ilave etmeden pişirmeyi tercih ediyor.

Pirinç ve bulgur kullanmak isteyenler kapuskanın bu aşamasında pirinç ya da bulguru dahil edebilir. Eğer siz de dahil edecekseniz pirinçleri ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve 25 dakika kadar pişirme işlemine devam edin. Ara ara tencerenin kapağını açarak yemeği karıştırabilirsiniz.

Kıymasız kapuskanız servise hazır.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut