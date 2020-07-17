Bol lezzetli bir köfte tarifimiz var. Pratik olarak hazırlayabileceğiniz kıymalı patatesli köfte tarifi oldukça doyurucu ve besleyici bir tariftir. Dilerseniz maydanoz da ilave edebilirsiniz ama bize göre bu tarife pek yakışmıyor. Hadi artık tarifimize geçelim.

Kıymalı Patatesli Köfte Malzemeler:

150 gram dana kıyma

4 adet orta boy patates

2 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

2 adet yumurta

1 su bardağı kadar ekmek içi

1 yemek kaşığı domates salçası

Kızartmak İçin;

Sıvı yağ

Kıymalı Patatesli Köfte Yapılışı:

Köftemiz için patateslerimizi ve soğanlarımızı robotumuzdan geçiriyoruz.

Suyunu iyice sıkıyoruz ve yoğurma kabımıza alıyoruz.

Üzerine tüm köfte malzemelerimizi ekleyip, yoğurmaya başlıyoruz.

Yoğurmayı tamamladıktan sonra ceviz kadar parçalar kopartıyoruz ve yassı şekiller veriyoruz.

Bütün köftelerimizi şekillendirdikten sonra tavamıza yağımızı alıp, köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz.

Servis tabağımıza havlu kağıt serip, köftelerimizin yağını alıyoruz.

Ardından da servise sunuyoruz.

Afiyet olsun.