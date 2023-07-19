Kıymalı hünkar beğendi tarifi: Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Kıymalı hünkar beğendinin klasik hünkar beğendiden yapılış olarak bir farkı yoktur. Sadece beğendinin üzeri dana kuşbaşı et ile değil, kıyma ile servis edilir. Kıymalı hünkar beğendi tarifini merak edenler için hızlı bir giriş yapalım. Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır ya da yapımı sırasında nelere dikkat edilmeli diye merak ediyorsanız içeriğimizin devamına mutlaka göz atın. Şimdiden afiyet olsun.

Kaç kişilik: 4-5 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Kalori: 1 porsiyon 258 kcal

Kıymalı Hünkar Beğendi Malzemeleri

250 gram kıyma

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

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Beğendi için;

3 adet çekirdeksiz patlıcan

1 buçuk su bardağı süt

1 buçuk yemek kaşığı un

1 buçuk yemek kaşığı tereyağı

İsteğe bağlı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kıymalı Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kıymalı hünkar beğendi tarifinin ilk aşaması, patlıcanların közlenmesidir. Çekirdeksiz patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Közlemeden önce patlıcanları 2-3 kez çatal yardımı ile delin. Bu yöntem patlıcanların hızlı şekilde közlenmesini sağlayacaktır.

Patlıcanlar közlendikten sonra bir streç film ile sarın. Yaklaşık 15 dakika bekletin.

Kıymalı hünkar beğendi yapımının ikinci aşaması, kıymayı hazırlamak. Geniş bir tavaya zeytinyağı koyun. Yağ ısınınca soğan ve biberleri ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ilave edin. Kavurma işlemine devam edin.

Kıymalar pişmeye başladıktan hemen sonra; domates, tuz, karabiber, tuz ve sarımsakları ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar tüm malzemeleri soteleyin.

Malzemeler sotelendikten sonra beğendiyi yapmaya başlayın.

Streç filmle sardığınız patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Yağ eridikten sonra unu ilave edin. Unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Hemen ardından kavurduğunuz unun üzerine yavaş yavaş süt ilave edin ve hızlıca karıştırın. Sütü yavaş eklemeye özen gösterin. Hızlı dökülen süt, topaklanma yapabilir.

Malzemeler muhallebi kıvamına gelince patlıcanları tencereye ekleyin. Karıştırma işlemi sırasında tuz ve karabiber ilave edin. Eğer kaşar peynir kullanmak istiyorsanız bu aşamada kullanın.

Kıymalı harç ve beğendi ayrı şekilde piştikten sonra servise hazır hale gelir.

Tabak zeminine beğendiyi, üzerine ise kıymalı harcı koyarak servis yapmaya başlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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