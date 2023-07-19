Kıymalı hünkar beğendi tarifi: Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Türk mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemeklerden olan hünkar beğendi, sofralardaki yerini almaya devam ediyor. Genellikle etli olarak yapılan hünkar beğendi, bazı kişiler tarafından kıymalı olarak tercih edilir. Bu durum son yıllarda pek çok kişi tarafından denenmiş ve büyük bir beğeni kazanmıştır. Saray mutfağının vazgeçilmez yemeği olan hünkar beğendiyi siz de kıymalı denemek istiyorsanız bu içerik tam size göre!
Kıymalı hünkar beğendinin klasik hünkar beğendiden yapılış olarak bir farkı yoktur. Sadece beğendinin üzeri dana kuşbaşı et ile değil, kıyma ile servis edilir. Kıymalı hünkar beğendi tarifini merak edenler için hızlı bir giriş yapalım. Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır ya da yapımı sırasında nelere dikkat edilmeli diye merak ediyorsanız içeriğimizin devamına mutlaka göz atın. Şimdiden afiyet olsun.
Kıymalı Hünkar Beğendi Malzemeleri
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Kıymalı Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.