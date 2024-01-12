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        Haberler Magazin 'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

        'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı

        Büyükçekmece'de 13 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali', vefat yıl dönümünde mezarı başında yâd edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 08:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:17
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        'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı
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        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen, 'Kıvırcık Ali' olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ve MESAM Yönetim Kurulu üyeleri, sanatçının çocukları Eren ve Ceren Özütemiz ile sevenleri katıldı.

        "GÖNÜLLERDE TAHT KURDU"

        'Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklamada, "Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlaklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu" dedi.

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        "13 YIL GEÇTİ AMA ACISI HER DEM TAZEDİR"

        Recep Ergül, ozanların ölümsüz olduğunu belirterek, "Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden 13 yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

        "TOPLUMUMUZUN KALBİNDE YAŞAYACAK"

        MESAM Başkan Vekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul ise "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. 'Gül tükendi, ben tükendim' gibi ölümsüz eserleri ile hâlen yaşamaktadır. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır." diye konuştu.

        Fotoğraflar: AA, İHA

        'Kıvırcık Ali' anıldı
        'Kıvırcık Ali' anıldı
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        #kıvırcık ali

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