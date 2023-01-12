'Kıvırcık Ali' anıldı

İHA

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2011 yılında hayatını kaybeden 42 yaşındaki 'Kıvırcık Ali' (Ali Özütemiz) için Kartal Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sanatçı dostlarının katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Anma programında sanatçı dostları; Ali Altay, Ayhan Yağız, Ecem Özütemiz, Eda Alakuş, Eda Doğanay, Eren Aydın, Eren Özütemiz, Demali Çelik, Grup Turnalar, Güler Duman, Gülcihan Koç, Gülten Benli, Hüseyin Uğurlu, İbrahim Dizlek, İntizar, İsmail Altunsaray, Latif Doğan, Nurettin Rençber, Onur Türe, Özcan Türe, Serpil Efe, Sevda Gül, Şükür Cömert, Taylan Özgür Ölmez, Türkü ve Yaşar Gümüş sahne aldı.

Sunuculuğunu İlknur Kaplan’ın üstlendiği anma programında Şef Mustafa Sorgun eşliğinde 'Kıvırcık Ali’nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda 'Kıvırcık Ali’nin hayatından kesitler verilirken, sanatçı dostları ise 'Kıvırcık Ali' ile olan anılarını anlattı. "ÇOK KALABALIK, BU KADAR BEKLEMİYORDUM" Programa katılan vatandaşlardan Hacer Küpeli, "Kıvırcık Ali’yi anmak için geldik. 'Kıvırcık Ali’yi çok seviyorum. Çok kalabalık, bu kadar beklemiyordum. 'Kıvırcık Ali', muhteşem bir insandı. O kalbimizde yaşıyor" dedi.

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