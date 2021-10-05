2016'da evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Geçtiğimiz aylarda baba olacağı iddia edilen ancak haklarında çıkan haberleri yalanlayan çiftten Tatlıtuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.