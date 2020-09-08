Beden dili insanın davranışlarını ya da ifadelerini anlatan bir dil olarak kullanılır. Özellikle bir insanın beden dili ile söyledikleri ile yaptıkları arasındaki farkı görmek mümkün olabilir. Genelde kişilerin beden dili ile yaptıklarının farkına varılması için ancak bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için beden dili ile ilgili bilgi sahibi olmak da önem taşır. O kişinin nasıl hareket ettiğine bakarak yalan söylemediğini yada söylediğini anlayabilmek bu şekilde daha bir kolaylaşır.

Tabii ki bazı durumlarda beden dilindeki ifadelerin illa ki o kişinin yalan söylediğine dair bir işaret olduğu anlamına gelmez. Ayrıca o kişinin hareketlerine bakmak suretiyle yalancı olarak ithaf etmekte yanlış bir uygulama olacaktır. Sadece beden dili ile ilgili olarak yalan söyleyip söylemediğine dair ipuçları yakalamanız ve ona göre hareket ederek gözlemlemek önem taşımaktadır. Bu sayede bazı tüyolarla bunu anlamak mümkün olabilir.

Yalan söyleyen insanlar genelde gergin ve ruhsal bir açıdan sıkıntılı durumda olurlar. Çünkü insan beyni mantık içeren bir hareketle çalışır. Bu nedenle söylenilen söz ile gerçekte var olan şey arasında uyumsuzluk söz konusu olduğunda beyin otomatik olarak bu sinyalleri göstermeye başlar ve söylenilen sözlerle beyin arasındaki verilen sinyaller arasında farklılıklar ortaya çıkar. Bundan dolayı kişi ruhsal bir gerginliğe girer ve direkt olarak stresli bir şekilde bu durum bedenine yansıyarak kişinin yalan söylediği konusunda bazı ipuçlarını vermeye başlar. İyi bir gözlemci olarak karşı tarafın bu tarz hareketlerinden o kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak mümkün olabilir. Özellikle beden hareketleri bir kişi çok yalan söylediğin zaman daha fazla artışa geçer. Yalan söyleyen kişi genelde kan basıncı yükselerek kalp atışlarında normalin üstüne çıkar ve kişi stres ve gerginlik arasında gidip gelerek bunun yanında bir takım savunma organları ve kollara doğru kan pompalanır ve beyinle uygulamaları arasında artış yaşanır.

Yalan söyleyen bir kişi daha fazla hareket eder, aşırı kıpırdanır, oturduğu yerde duramaz sürekli olarak sallanır ya da vücudunda elleri kolları farklı bir şekilde hareket etmeye başlar vücudu şaşkınlık için de bocalar.

Genelde yalan söylerken avuç içlerini saklamaya çalışan kişinin ellerini arkasına koyması, ceplerine sokması ya da kafasını kaşıması herhangi başka rahatsız edici davranışlar bu durum yalan söylediğinde daha çok ortaya çıkar. Avuç içleri doğruluğun işaretidir. Bir kişi avuç içiyle benden emin olabilirsin doğruyu söylüyorum ifadesi ile hareket etmelidir. Ancak bu durumda yalan söyleyen kişi de bu farklılık gösterir. Genelde otomatik olarak beyin avuç içlerini saklama komutu vererek bu durumun ortaya çıkarılmasına neden olur. Genelde yalan söyleyen kişilerin özellikle burun bölgesinde kaşınmalar karıncalanmalar ortaya çıkar ve kişi sürekli burnunu kaşımaya başlar. Ancak her burnunu kaşıyan tabii ki yalan söylüyor anlamına gelmez. Çünkü bazen gerçekten kaşınabilir bu iki farklı sebep farklı şekilde gelişir. Daha çok dokunuşta yumuşaklık ya da sertlik kaşıntıdan mı yalan söylediğinden mi oluşur belli eder. Gerçekte burnunu kaşıyan kişi kaşırken sert ve ani darbelerle bu işi yapar ama yalan söyleyen kişinin burnunu kaşıması sırasında nazik hareketlerle küçük ve dairesel bir şekilde hareket ederek kaşınmaya başlar. Bu durum yalan söylediğinin göstergesi olarak belirtilir.

Özellikle kadınlar yalan söyledikleri zaman burunları ile çok fazla oynarlar. Yalan söylemenin bir diğer işareti ise gözleri kaçırmak ve göz bebeklerinin küçülmesi ile ortaya çıkmasıdır. Yalan söyleyen kişi de göz teması olmaz; sürekli olarak farklı yerlere bakarak konuşur ve konuşurken başka şeylerle ilgilenmeye başlar. Genelde karşısında konuştuğu kişiye bakmadan farklı taraflara bakar ve gözlerini sürekli olarak oynatır. Aşağı yukarı bakar ancak bu hareket beden dilinde yalan söylemek olduğunu bilen birisi ise bu sefer yalan söylerken gözlerini karşısındaki kişinin gözlerine diken yani doğal davranır. Bunun dışındaki davranışlar kişinin yalan söylediğini bir işareti olabilir. Ayrıca ellerin ya da eldeki bir şeyin yüze yaklaştırılması yalan söylemenin bir işaret belirtisidir. Eller ne kadar çok bize yaklaşıyorsa o kadar çok yalan söyleme oranı artmaktadır. Yalan söylemek utanılacak bir şeydir ve eller utanılacak şeyi gizlemek için utanma duygusunu ortadan kaldırmak ve bastırmak üzere yüz kapatılmaya gizlenmeye çalışılır bir şekilde hareket edilir. Bu otomatik olarak bedenin verdiği bir tepki sonucu ortaya çıkar.

Bunun yanı sıra yalan söylerken hafifçe öksürmek ya da boğazını temizlemek amacıyla öksürür gibi yapmak bedenin yalanı kabul etmemesi anlamına geldiği için tepkisi olarak dışarı atılmaya ortaya çıkarır. Bu durum genelde bedenin otomatik verdiği bir tepki olarak yansır aynı zamanda zaman kazanmak için de uygulanan bir görüntü şeklidir. Öksürerek beden zaman kazanmaya çalışıyordur. Genelde yalan söyleyen kişiler de bahane bulmak amacıyla zaman kazanmak üzere hafife öksürükler ortaya çıkar. Bu sayede yalanına kılıf aramaya çalışıyor anlamına gelmektedir.

Ayrıca özellikle erkeklerde ortaya çıkan küçük küçük ıslık çalma çabası içerisine girmek de yalan söylemenin bir işareti olarak ortaya çıkabilir. Genelde sözü biter bitmez akabinde ıslık çalmaya başlar ve genelde gözler yukarıya doğru bakar. Özellikle erkeklerde bu durum oldukça fazla oluşur. Gözler ve çevresinde kaşıntı oluşması erkeklerde de yalan söylemenin işaretleri arasında yer alır. Genelde bu durum kadınlarda pek ortaya çıkmaz. Ayrıca kıyafetlerle oynamak, boynun yan tarafının sürekli olarak ovalamak, çocuklarda ortaya çıkan parmak emmek, bir aksesuarı eline alarak sürekli onunla oynamak ve uğraşmak yalan söylemenin belirtileri arasında işaret olarak ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra bazı durumlarda bazı kişilerde yalan söylediği zaman özellikle kulaklarda ve yanaklarda kızarma ortaya çıkar. Bu durum yalan söyleme ile ilgili olarak beynin kan basıncını artırması sonucu oluşmaktadır. Özellikle çok yalan söylemeyi beceremeyen ve nadir yalan söyleyen kişiler de bu durum çok daha fazla ortaya çıkmaktadır. Yalnız bu durumlar sürekli olarak yalan söylüyor anlamına gelmez bunun yanı sıra bazı ipuçları olarak yalan söylemeyi gösteren bir durumun işareti olabilir ancak ispatı olamaz.