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        Haberler Bilgi Yaşam Kışın da güneş gözlüğü takmak gerekiyor olabilir! Gözlerde güneş yanığı tehlikesine dikkat!

        Kışın da güneş gözlüğü takmak gerekiyor olabilir! Gözlerde güneş yanığı tehlikesine dikkat!

        Parlak bir günde güneş yanığından korunmak için güneş kremi sürmek yaygın bir alışkanlıktır. Ancak cildimiz güneşten zarar görebilen tek organımız mı? Peki ya gözlerimiz de güneş yanığı olabilir mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:30
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        Gözlerde güneş yanığı tehlikesine dikkat!
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        Kışın kayak yaparken veya yazın deniz kenarında güneşin tadını çıkarırken gözlerimizin de güneşten zarar görebileceğini hiç düşündünüz mü? Fotokeratit, halk arasında “gözlerin güneş yanığı” olarak bilinir ve uygun önlemler alınmadığında oldukça ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki gözlerimizi bu riskten nasıl koruyabiliriz?

        FOTOKERATİT NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

        Uzmanlara göre, güneş yanığı gözlerimizi de etkileyebilir. Bu duruma "fotokeratit" adı verilir. Fotokeratit, ultraviyole (UV) ışınlarına aşırı maruz kalma sonucu oluşan gözün kornea tabakasındaki bir yanık türüdür. Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi'nden optometrist Dr. Steven Quan’a göre, yüksek seviyede veya uzun süreli UV ışınlarına maruz kalmak, korneadaki epitel hücrelerinin zarar görmesine neden olabilir.

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        Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden oftalmoloji profesörü Dr. Esen Akpek, korneanın beş katmandan oluştuğunu belirtiyor. En dış tabaka olan epitel, gözü toz, su ve bakterilere karşı korurken, aynı zamanda gözyaşlarından emilen oksijen ve besinleri korneanın geri kalanına dağıtır.

        Dr. Akpek’e göre, yoğun UV ışınlarına maruz kalındığında epitel hücreleri doğal yenilenme süreçlerini tamamlayamadan topluca ölür. Eğer tüm epitel tabakası soyulursa, altında yoğun sinir uçları bulunduğundan çok şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir.

        FOTOKERATİTİN BELİRTİLERİ

        Gözlerde güneş yanığının belirtileri ciltteki gibi hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Maruz kalınan UV ışını miktarına bağlı olarak belirtiler daha yoğun hale gelebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

        Gözlerde kum varmış hissi

        Göz ağrısı

        Baş ağrısı

        Göz kapağında seyirme

        Gözlerde sulanma

        Şişlik

        Kızarıklık

        Bulanık görme

        Parlak ışığa duyarlılık

        Haleler görme

        Göz bebeklerinin küçülmesi

        Geçici görme kaybı veya renk algısında değişiklikler (nadir durumlarda)

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        FOTOKERATİTİN TEDAVİSİ

        Fotokeratit genellikle 24-48 saat içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bu süre zarfında belirtileri hafifletmek için bazı yöntemler uygulanabilir. Doktorlar, ağrıyı hafifletmek için ağrı kesiciler veya antibiyotikli göz damlaları reçete edebilir. Ayrıca şu yöntemler de rahatlatıcı olabilir:

        Kontakt lensleri hemen çıkarmak

        Gözleri ovuşturmamak

        Soğuk kompres uygulamak

        Ağrı kesici ilaç almak

        Güneş gözlüğü takmak

        Yapay gözyaşı damlaları kullanmak

        Göz makyajından kaçınmak

        Tuzlu veya klorlu suya maruz kalmamak

        Eğer belirtiler iki günden uzun sürerse, bir göz doktoruna başvurmak gerekir.

        FOTOKERATİTE NEDEN OLABİLECEK ORTAMLAR

        SU KENARI: Plaj, göl, havuz veya teknede vakit geçirmek, suyun güneş ışınlarını yansıtması nedeniyle gözlerinize zarar verebilir.

        ŞEHİR ORTAMI: Beton, cam ve araba yüzeylerinden yansıyan ışınlar da gözleri etkileyebilir. Bulutlu günlerde bile UV ışınları gözlere zarar verebilir.

        DAĞLIK BÖLGELER: Kar ve buz, güneş ışınlarını yansıtarak göz yanıklarına neden olabilir. Kayak, dağcılık gibi aktiviteler yapanlar için bu risk daha yüksektir.

        YAPAY UV KAYNAKLARI: Kaynak makineleri, bronzlaşma yatakları ve UV ışığı yayan bazı evcil hayvan lambaları da göz sağlığını tehdit edebilir.

        GÖZLERİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLLARI

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        Gözleri güneş yanığından korumanın en etkili yolu, %99-100 UV koruması sağlayan güneş gözlükleri takmaktır. Geniş kenarlı şapkalar da ek koruma sağlayabilir.

        Eğer kaynak makinesi kullanıyorsanız, koruyucu gözlük veya kaynak maskesi kullanmalısınız. Solaryum kullanıyorsanız, mutlaka özel göz koruması takmalı ve gözlerinizi mümkün olduğunca kapalı tutmalısınız.

        DOKTORA NE ZAMAN GÖRÜNMEK GEREKİR?

        Gözdeki güneş yanığı belirtileri 48 saatten uzun sürerse veya aşağıdaki belirtilerden biri görülüyorsa doktora başvurmak gerekir:

        Haleler görme

        Bulanık, gölgeli veya bozuk görme

        Işığa karşı aşırı hassasiyet

        Gece görüşünde zorluk

        Ayrıca, göz kapakları da cilt kanserine duyarlıdır. Eğer göz kapağınızda kırmızı, siyah veya kahverengi bir leke, iyileşmeyen yaralar, şişlik veya kirpik dökülmesi gibi belirtiler fark ederseniz bir dermatoloğa görünmelisiniz.

        Kaynak: Healthline, Live Science, Utah Health Care

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