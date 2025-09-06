Zorlu PSM’nin tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve özgün eserler yaratmak amacıyla sürdürdüğü PSM Atölye eğitimlerinde kısa oyun olarak sergilenen ve geçtiğimiz sezon profesyonel yolculuğuna çıkan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, yeni sezonuna başlıyor. İlk sezonunda kapalı gişe temsilleriyle tiyatroseverleri Zorlu PSM’de buluşturan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, 5 Ekim’de gerçekleştireceği temsiliyle ikinci sezonuna başlıyor.

Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği, Aylin Alıveren’in dramaturjisini üstlendiği Kısık Ateşte Düdüklü Tencere’nin oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor.

Mutfaktaki kaos büyüdükçe Bekir’in iç dünyasının giderek daha karmaşıklaştığı, kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi? sorularına cevap arayan oyun sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek.

5 Ekim’de Zorlu PSM %100 Stuido’da gerçekleştirilecek Kısık Ateşte Düdüklü Tencere etkinliğinin biletleri posso.com.tr'de satışa çıktı.