Sofralara renk katan bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında insanlara ihtiyaç duydukları vitamin ve bağışıklık desteğini sağlar.

BAL KABAĞININ BESİN DEĞERİ

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Bal kabağı, düşük kalorili olmasının yanı sıra vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. 100 gram bal kabağında bulunan temel besin değerleri şunlardır:

- Kalori: 26 kcal

- Karbonhidrat: 6.5 gram

- Lif: 0.5 gram

- Protein: 1 gram

- Yağ: 0.1 gram

- A Vitamini: Günlük ihtiyacın %245’i

- C Vitamini: Günlük ihtiyacın %19’u

- Potasyum: Günlük ihtiyacın %7’si

- Magnezyum: Günlük ihtiyacın %4’ü

- Beta-Karoten ve Antioksidanlar: Bol miktarda

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BAL KABAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI

1. BAĞIŞIKLIK FONKSİYONUNU DESTEKLER

Balkabaklarındaki C vitamini içeriği güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Yeterli C vitamini alımı, vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasına yardımcı olan beyaz kan hücreleri ve antikorlar üretmek için gereklidir. Balkabağını diyetinize dahil etmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin lezzetli bir yolu olabilir.

2. KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI OLUR

Balkabağı kalorisi düşük ancak lif oranı yüksektir, bu da onu kilo vermek veya sağlıklı bir kiloyu korumak isteyenler için kiloya dikkat eden bir seçim haline getirir. Balkabağındaki lif, tokluk hissini teşvik etmeye, genel kalori alımını azaltmaya ve kilo yönetimi çabalarını desteklemeye yardımcı olur.

3. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Balkabakları, kan basıncını düzenlemede önemli bir rol oynayan bir mineral olan potasyumun iyi bir kaynağıdır. Yeterli potasyum alımı, yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilir. Balkabağını yemeklerinize dahil etmek kalp sağlığına uygun bir seçimdir.

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4. ZENGİN BESİN KAYNAĞIDIR

Balkabakları, etkileyici bir dizi temel vitamin ve mineral sunan besin güç merkezleridir. Bir fincan pişmiş, ezilmiş balkabağı, iyi bir görüş ve güçlü bir bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan bir besin olan A vitamininin önerilen günlük alımının %200'ünden fazlasını sağlar. Ayrıca, balkabakları önemli miktarda C vitamini, potasyum ve çeşitli B vitaminleri içerir ve bu da onları temel besinlerin çok yönlü bir kaynağı yapar.

5. SAĞLIKLI BİR GÖRÜŞ SAĞLAR

Balkabakları, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü bir karotenoid olan yüksek beta-karoten içeriğiyle ünlüdür. A vitamini sağlıklı görüşün korunmasında önemli bir rol oynar. Gece körlüğünü önlemeye yardımcı olur ve görme kaybına yol açabilen yaygın bir göz rahatsızlığı olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini azaltabilir.

6. CİLDİ KORUMAYA YARDIMCI OLUR Balkabakları, beta-karoten, C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlarla doludur ve bunlar serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasardan cildi korumaya yardımcı olur. Bu antioksidanlar genç ve parlak bir cilde katkıda bulunur ve balkabağını potansiyel bir yaşlanma karşıtı müttefik yapar. REKLAM 7. SİNDİRİMİ DESTEKLER Balkabaklarındaki lif içeriği sadece kilo yönetimine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sindirim sağlığını da destekler. Lif, kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Balkabağı tüketmek sağlıklı ve iyi işleyen bir sindirim sistemine katkıda bulunabilir. 8. RUH HALİNİ VE UYKUYU İYİLEŞTİRİR Kabak çekirdekleri, serotonin üretiminde rol oynayan bir amino asit olan triptofanın iyi bir kaynağıdır. Serotonin, ruh halini ve uykuyu düzenleyen bir nörotransmitterdir. Kabak çekirdeklerini diyetinize dahil etmek daha iyi uyku kalitesine ve iyileştirilmiş bir ruh haline katkıda bulunabilir. 9. KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER Balkabakları kemik sağlığı için gerekli bir besin olan K vitamini açısından zengindir. K vitamini kalsiyumun düzenlenmesine yardımcı olur ve kemiklere ve dişlere düzgün bir şekilde depolanmasını sağlar. Balkabağını içeren bir diyet güçlü ve sağlıklı kemiklere katkıda bulunabilir. 10. ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR Balkabağı, iltihap giderici özelliklere sahip çeşitli antioksidanlar ve fitokimyasallar içerir. Bu bileşikler, kalp hastalığı, diyabet ve belirli kanser türleri gibi iltihapla ilişkili kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. REKLAM BAL KABAĞI TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR - Vitamin ve mineral kaybı yaşanmaması ve sağlığa daha yararlı olabilmesi kabuğunun tüketileceği zaman soyulması ve doğranması gerekir. Böylece içeriğinde bulunan el değerlerin kaybı engellenir. - Tüketmeden evvel yoğun miktarda ve uzun zamanlı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Fırınlanarak ya da buharda ufak zamanlı pişirilmelidir. Böylece vitamin ve mineral kaybı minimum orana iner. - Tatlısı yapılırken, rafine şekerden uzak durulmalıdır. Bunun yerine pekmez veya bal tercih edilebilir. - Bal ve pekmezi, balkabağını pişirdikten sonra üzerine dökmeniz daha yararlıdır. - Diyabet hastaları çok fazla tüketmemelidir. BAL KABAĞI TÜKETMENİN PRATİK YOLLARI - Püre Halinde Tüketim: Haşlanmış bal kabağını püre haline getirerek tatlı yapımında kullanabilirsiniz. REKLAM - Çorba: Bal kabağı çorbası, besleyici ve lezzetli bir alternatiftir.

- Fırınlanmış Bal Kabağı: Tarçın ve bal ile fırınlayarak sağlıklı bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. - Smoothie: Bal kabağı püresini yoğurt ve süt ile karıştırarak enerji dolu bir smoothie yapabilirsiniz. - Salatalar: Küp doğranmış bal kabağını salatalarınıza ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz. Tahinin müthiş faydaları Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor