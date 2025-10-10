Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğu, bu yıl mevsim koşullarının etkisiyle erkene alındı. Buna göre, kış lastiği kullanma dönemi artık 4 ay yerine 5 ay sürecek. Peki, kış lastiği zorunluluğu hangi tarihler arasında geçerli olacak, kimleri kapsıyor ve kurala uymayanlara ne kadar ceza uygulanacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...