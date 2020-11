Kış için covid planınız hazır mı?

Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflar, çocuklar daha sık hastalanır. Artan virüs vakalarını da hesaba katarsak önümüzdeki kış aylarına şimdiden hazırlık yapmakta fayda var. Korona virüse karşı ne yapmamız gerektiğini, sürecin neler gerektirebileceğini, geçtiğimiz bahar öğrendik. Şimdi onları hatırlayıp gardımızı almanın, savunmayı kuvvetlendirmenin tam zamanı.

Gribe ve diğer hastalıklara karşı önlem alın

COVID-19’un bağışıklık sisteminin zayıflığından faydalandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu kış herhangi bir hastalıkla uğraşmak iyi bir fikir değil, önlemleri almak gerekiyor. Çocuk hastalıklarına karşı kontrollerimizi yaptırmayı, varsa çocukların eksik aşılarını tamamlamayı önemsemeliyiz. Ancak elbette sadece çocuklar değil, bizlerin de eve grip gibi herhangi bir hastalığı getirmediğimizden emin olmamız gerekiyor. Basit bir soğuk algınlığı bile önemli sonuçlara yol açabilir. Her zamankinden daha dikkatli olmanın ve tedbirleri en üst seviyeye taşımanın önemi büyük.

Çocukların bakımı için yardım alın

Artan vaka sayıları Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nu önlem almaya zorlayabilir. Her türlü duruma karşı bu defa çocukların bakımında yardım almamız gerektiğini öğrendik. Aile üyeleri ve yakınlarla çocuklar için ortak planlar yapmak için konuşabilir, gerekli durumlar için eylem planları yapabilirsiniz. İş yerlerinin açık ve okulların kapalı olacağı alternatif senaryoları değerlendirin, evden çalışma ve yıllık izin süreçlerini gözden geçirin.

Geçtiğimiz bir yıla yakın süreç hem yetişkinleri hem çocukları çok zorladı. Depresyon arttı ve özellikle çocuklar sosyal hayattan uzaklaştılar. Elbette anne ve babalar ile çocukların uzunca bir zamanı birlikte geçirmeleri ilişkileri ve bağları kuvvetlendirdi. Pek çok ebeveyn çocuklarının gelişimi için daha fazla zaman bulma şansı elde ettiklerini dile getiriyorlar. Ancak işler ters gitmeye başladığında durumu kendimiz için zorlaştırmaya gerek yok. Uzmanlar, anne ve babaların ebeveynlik çıtasını biraz düşürmesinin ev içinde huzurun ön planda tutulmasını öneriyorlar.

Ailenizin mental iyiliğini gözetin

Pandemi hem ekonomik hem duygusal olarak çok zorlayıcı bir süreç oldu. En büyük sorun ise kaygı seviyelerimizin çok fazla yükselmesi. Geleceği ve hatta yarını düşünmek bile içinden çıkılmaz bir yola girmemize yetiyor.

Uzmanların tavsiyesi, her türlü haber ve kötü durum senaryosunu bir kenara bırakmak ailenin birliği ve mental sağlığını her şeyin önüne koymamız. Evin içinde rutinleri kurmaya, var olanları sürdürmeye devam etmek gerekiyor. Her ne kadar evde olsak da yatma saati, yemek saati ve uyku süresi gibi rutinler mental olarak bizi dirençli tutmaya yardımcı olur. Elbette tüm gün evde pijama ile dolaşmamak, her sabah kahvaltı öncesi çocukların üzerlerini giyinip dişlerini fırçalayıp yeni güne başladıklarını anlamalarına yardım etmek gerekiyor.

Haftalık aktiviteler planlamak da son derece önemli. Evden dışarıya çıkamıyor olmak, değişiklikleri evin içinde bulmaya itiyor. Sinema gecesi, pizza hafta sonu gidi aktiviteler üreterek evin içindeki havayı değiştirebiliriz.

Ev için stok yapın

Koronavirüs ilk vurduğunda tüm dünyanın en büyük problemi, günlük ihtiyaçların tedarik edilmesiydi. Bu durum aslında herkesin panik yapmasına neden olan birinci nedendi. Tuvalet kağıdı ve makarnaya odaklanıp asıl gerekenleri unuttuğumuzu fark ettik. Ancak şimdi sağlıklı bir liste yapma şansına sahibiz. Hatırlatmak gerekirse:

Standart bir ecza dolabının tüm gerekenleri, ağrı kesiciden yara kremine, bandajdan termometreye kadar evin içinde gerekebilecek tüm malzemeler.

İçecek, özellikle su ve sulu meyveler gibi hidrasyonu sağlayabilecek alternatifler

El dezenfektanı, kolonya

Bebek bezi, bebek maması

Günlük ihtiyaç malzemeleri, yiyecekler ve temizlik gereçleri

Ampul, mum, pil gibi evde bulunması gereken malzemeler

Pandemi yorgunluğu ile mücadele edin

Maske takmaktan, sosyal mesafeden, kalabalıktan kaçınmaktan, koronavirüs haberlerinden ve daha fazlasından çok yorgun düştük.

Ve şimdi işler kötüye giderse endişesi içindeyiz.

Uzmanlar, artan koronavirüs vaka sayılarının büyük bölümünün insanlarda rahatlama ve önlemleri bırakmadan kaynaklığını söylüyorlar. Pandemi karşısında asıl savunmamızın yıkıldığı yer de burası.

Pandemi yorgunluğunun önlemleri yok saymamıza neden olmaması gerekiyor. Maskenizi takın, hijyen kurallarına uyun, ellerinizi 20 saniye boyunca iyice sabunla yıkayın, el dezenfektanınızı yanınızdan ayırmayın, kalabalıktan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun.

Eğer kendinizde bir rahatsızlık hissediyorsanız izole olun ve doktora danışın. Kontak kurduğunuz insanlara dikkat edin. Egzersiz yapın, sağlığınıza dikkat edin, üşütmemeye çalışın. Bağışıklık sisteminizi koruyun, sebze ve meyve tüketin, ailenizin beslenmesine dikkat edin, et ve tam buğday tüketmeye çalışın.

Pandeminin getirdiği yorgunluk, koronavirüse karşı tüm savunma kalkanımızı düşürüyor. Vaka sayılarının artmasını engellemek, önlemleri hiç bırakmamak ile mümkün.