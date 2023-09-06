Velilerin gözü, yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenen kırtasiye yardımı başvuru ekranına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları...