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        Haberler Gündem KIRTASİYE YARDIMI SON DURUM 2023-2024 | Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler ve ne kadar, kaç TL ödeniyor?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımı! İşte başvuru detayları...

        Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri ve şartları okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. 11 Eylül'de okul sıralarındaki yerini alacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri kırtasiye alışverişine başladı. Eğitim ve öğretim yardımı olarak da bilinen kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. Başvuruların ardından 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında ödemeler gerçekleştiriliyor. İşte 2023 - 2024 e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:45
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        • 1

          Velilerin gözü, yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenen kırtasiye yardımı başvuru ekranına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları...

        • 2

          KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

          Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.

        • 3

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

        • 4

          Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

          KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

          Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

          2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

        • 6

          2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

          Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

          Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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