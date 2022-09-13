Milli Eğitim Bakanlığı ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminin 12 Eylül itibarıyla başlamasının ardından, kırtasiye yardımı başvuruları gündeme geldi. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan ailelere yönelik yardımlara henüz başvuru yapmayanlar, başvuru tarihleri ve ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Kırtasiye yardımı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? İşte kırtasiye yardımına ilişkin tüm detaylar...