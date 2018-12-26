Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Kırşehirliler tarafından araştırılıyor. Kırşehir Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Kırşehir'de kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Kırşehir'de okullar kaç gün tatil edildi? Kırşehir'de yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

KIRŞEHİR'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KIRŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir'de öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Kırşehir Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Kırşehir'de yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

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