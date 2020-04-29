Kırşehir'de Ahi Evran Veli heykeli, yapımı tamamlanan külliyedeki eski yerinde

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski Kültür Bakanı Gökhan Maraş tarafından 1991 yılında Ahi Evran Veli Camisi karşısına yaptırılan ve külliye inşaatının başladığı 2013 yılında buradaki alandan alınan heykel, kaldırıldığı Kırşehir Belediyesi deposunda bekletildi.7 yıllık süreçte bazı yerleri hasar gören heykel, gerekli düzenlemelerin ardından Kırşehir Belediyesi yönetimi tarafından eski yerine tekrar yerleştirildi.Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, heykelin Destek Hizmetleri Biriminin deposunda bulunduğunu öğrenince eski yerine getirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.Gerekli tadilat ve tamiratları da yaptırdıktan sonra heykeli Ahi Evran Veli'nin kabrinin türbesinin karşısına yeniden koyduklarını belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:"Heykeli eski Kültür Bakanı Gökhan Maraş yaptırmış ve türbenin karşısına konulmuştu. Ahi Evran Veli Külliyesi inşaatı başlayınca heykel Destek Hizmetleri Biriminin deposuna kaldırılmış. Gökhan Bey ile irtibata geçerek, heykel ile ilgili istişareleri yaptıktan sonra külliyenin meydanındaki eski yerine yeniden koyduk. Ufak tefek kırılan yerleri vardı, onları düzelttirdik."Ahi Evran Veli'nin türbesi, kendi adını taşıyan külliyenin meydanındaki camide bulunuyor.
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