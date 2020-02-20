Kirpik dibi iltihabı neden olur?

Göz kapaklarımızdan bulunan ve normal düzeyde yaşamını devam ettiren zararsız bakteriler bulunmaktadır. Kirpik diplerinin yağlanması, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kortizon içeren ilaç kullanımı, antidepresan kullanan kişilerde içerisinde bulunan maddelerden dolayı göz kapaklarındaki zararsız bakteriler hızla çoğalmaya başlar ve kirpik dibinde iltihaplanmaya neden olur.

Kirpik dibi iltihabının belirtileri;

Her iki gözde de oluşmaya başlayan kaşıntı, kızarıklık, sulanma, batma hissi, yanma hissi ve çapaklanma olabilmektedir. Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka bir göz doktoruna gidip muayene olmak en iyisidir.

Kirpik dibinde oluşan bu iltihaplanmalar; gözde meydana gelen arpacık ve sert şişliklere neden olabilmektedir. Özellikle yaşlılarda meydana gelmesi sonucunda; kirpiklerin içe doğru dönmesi, gözlere batması ve dökülmesi şeklinde sorunlara yol açabilmektedir. Meydana gelen bu iltihap gözün görme işlevinde bir sorun yaratmamaktadır. Çok nadir olarak iltihabın korneaya bulaşması sonucunda tabakada iltihaba ve görmede bulanıklığa sebep olabilmektedir. Bazı durumlarda ise; göz ameliyatı geçiren kişilerden ameliyat sonrası enfeksiyon kapma riskini yükseltebilmektedir.

Tedavisinde ise; ilk ve en önemli nokta göz ve göz kapaklarının temiz tutulmasıdır. Göz kapaklarına yapılan bakım bu iltihaplanma süresi geçene kadar uzun süreli olarak tekrarlanmalıdır. Bu bakımda şu şekilde yol izlenebilir; göz kapağı ve çevresini yakmayacak şekilde sıcak pansuman yapılmalı ve oluşan sert kabuklar yumuşatılmalıdır. Yumuşayan bu kabuklar sonrasında bir kulak pamuğu ile düzgünce temizlenmelidir. Temizlenen göz kapaklarına doktorun verdiği antibiyotik içeren kremler uygulanmalıdır. Doktorunuz bazen antibiyotik içeren kremler yerine, suni göz damlası ve ağızdan alabileceğiniz ilaçlar verebilmektedir.

Göz temizliğinize dikkat ederek, kirpik diplerinde oluşan iltihaplanmayı engelleyebilirsiniz.