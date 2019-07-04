Kirpi TDK: Kirpi diye mi yazılır? Kipri diye mi yazılır?

Vatandaşlar her zaman kirpinin doğru yazılışı hakkında ikilemde kalmışlardır. Kirpi mi yoksa kipri mi? Özellikle teknolojinin hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer kaplamasından sonra anlık yazışmalarda imla kuralları önemsenmemeye başladı. Peki kirpi sözcüğünün TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl? İşte cevabı...

KİRPİ NASIL YAZILIR? KİRPİ Mİ, KİPRİ Mİ?

Türk Dil Kurumu (TDK)'nın sitesinde doğru yazılış "kirpi" olarak verilmiştir. Kirpi sözcüğü bir isimdir. Anlamı ise şu şekilde belirtilmiştir: "Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 santimetre olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)."

"Kirpi" kelimesinin doğru yazılışının cümle içinde kullanımı:

Bahçesinde kirpi gören çocuk nasıl bir hayvan olduğuna anlam veremediği için koşarak babasına sarıldı.