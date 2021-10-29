Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan sosyal medyada gündem oldu. Dizide dikkat çeken Süveyda karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda Süveyda'nın gerçek ismi be hayatı...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR? İLAYDA ALİŞAN HAKKINDA

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat veriyor.İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Alişan son olarak Masumiyet dizisinde yer aldı.

İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)

2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)

2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)