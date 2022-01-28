Kırmızı Oda Nazgül kimdir, gerçek adı ve hikayesi ne? Kırmızı Oda Nazgül'ü oynayan Melis Birkan kimdir ve kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine bu akşam Melis Birkan Nazgül karakteriyle dahil olacak. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonunda "Leyla" rolünde yer alan Melis Birkan araştırılıyor. Peki, Kırmızı Oda Nazgül hikayesi nedir? İşte Kırmızı Oda'nın Nazgül'ü Melis Birkan hayatı hakkında...

KIRMIZI ODA NAZGÜL HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda 'Nazgül' karakterine hayat verecek olan Melis Birkan, bu akşam yayınlanacak 58. bölümden itibaren diziye katılacak.

Nazgül'ün hikayesine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni bölümünde Doktor Hanım'ı ziyaret edecek olan Nazgül, hayat hikayesini Kırmızı Oda'da anlatarak soru işaretlerini bir bir giderecek.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

30 Kasım 1983 tarihinde Ankara‘da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesinin adı Selda, Babasının adı Cevdet Birkan’dır. İlkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul‘a taşındılar. Henüz altı yaşındayken ortaya çıkan dans ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede hem okuyup hem çalışarak modern dans eğitimini tamamladı.

O zamanlar aklında oyunculuk yapmak yoktur. Oyunculuğa başlamasının ise kendi deyimiyle “film gibi” bir hikâyesiisi için katıldığı davette uzaktan, loş ışıklar altında, hiç makyajsız haliyle daha sonra menejeri olacak Özlem Durak tarafından fark edilir. Durak, Birkan’ı görür görmez yanındakilere “Kim bu kız” diye sorar. Tanıştığı Melis’e kartını vererek “beni ara” der. Melis arar aramasına ama bir yandan da oyuncu olmamak için uzun süre direnir. Çünkü o ana kadar oyunculuk aklının ucundan bile geçmez. Yapabileceğine de inanmaz zaten. Ama karşısında onu sadece birkaç saniye görüp, ona ondan daha çok inanan bir insan olunca bu durumu görmezden gelemez ve bir buçuk yıl kadar direndikten sonra ”Tarz-ı Hayat” adlı programı sunarak kameralara ısınma turu atmaya başlar.

FİLMOGRAFİ

2005 Çapkın (Kiraz)

2006 İyi ki Varsın (Gizem)

2006 Barda (Nil)

2006-2008 Köprü (Elmas)

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Çiçek)

2007 Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu)

2007 Ulak Emine (Ümmü)

2008 Ayışığı (Zeynep)

2008 Issız Adam (Ada)

2009 Bu Kalp Seni Unutur mu? (Cemile)

2009 Adını Sen Koy (Aybige)

2009 Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)

2010 Deli Saraylı (Hüma)

2012 İşler Güçler (Konuk oyuncu)

2012-2013 Leyla ile Mecnun (Leyla)

2013 Saklı Kalan (Defne-Gülce Başar)

2015 Büyük Sürgün Kafkasya (Safiye)

2016 46 Yok Olan (Ceyla)

2016 Müdür Ne'aptın? (Konuk oyuncu)

2016 Sen Benim HerŞeyimsin (Pınar)