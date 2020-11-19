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Kırmızı Oda dizi konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda, hangi gün?

Kırmızı Oda gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek senaryolaştırılan bir dizidir. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerle de seyir zevkini artıyor. Peki Kırmızı Oda dizi konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? İşte Kırmızı Oda dizisi hakkında...

19.11.2020 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kırmızı Oda dizi konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda, hangi gün?

4 Eylül Cuma günü TV8 ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek uyarlanan dizide karakter oyunculukları da dizinin hikâyesi kadar izleyenleri etkileyen konulardan biri oldu. Her bölümü ilgi ile izlenen Kırmızı Oda dizisinin uyarlaması ise Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin ve Masumlar Apartmanı gibi uyarlama yapımları kazandıran Dr. Gülseren Budayıcıoğlu' nun yine bir başka romanı olan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri isimli kitabından uyarlandı. Peki, Kırmızı Oda’nın konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Dizi hakkında merak edilenleri detayları ile birlikte sizler için derledik.

Her hafta Cuma günü saat 20:00 de TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile yayınlanan Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekânlarda çekimleri gerçekleştirilen ve ilgi ile takip edilen Kırmızı Oda dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturmaktadır. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu' nun Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri isimli kitabın içeriğini senaryoya uyarlayan ise Banu Kiremitçi Bozkurt’ tur.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin ana ve yardımcı karakterleri haricinde her bölümde diziye eklenen ve birkaç bölüm oynadıktan sonra çıkan konuk oyuncularda bulunmaktadır.

Ana karakterler

  • Binnur Kaya - Doktor Hanım
  • Tülin Özen - Doktor Piraye
  • Burak Sevinç - Doktor Deniz
  • Meriç Aral - Doktor Ayşe

Yardımcı karakterler

  • Gülçin Kültür Şahin - Sekreter Tuna
  • Sezin Bozacı - Kafe Görevlisi Aynur
  • Baran Can Eraslan - Çaycı Hüseyin
  • Halit Özgür Sarı - Klinik Müdürü Murat

Konuk oyuncular

  • Sema Keçik (10-)
  • Burcu Kara (9)
  • Beyti Engin (9)
  • Celil Nalçakan (8-)
  • Nur Erkul (7-8)
  • Deniz Hamzaoğlu (7-)
  • Tansel Öngel (5)
  • Emre Kınay (5-6)
  • Hakan Meriçliler (5-)
  • Melisa Sözen (2-)
  • Evrim Alasya (1-7)
  • Salih Bademci (1-4)
  • Hande Doğandemir (1-4)
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