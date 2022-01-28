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Haberler Televizyon Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya sürprizi! Kırmızı Oda Sadi kimdir, neden geri döndü ve gerçek adı ne?

Kırmızı Oda Sadi hikayesi nedir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinin sevilen karakteri Sadi bu akşam yayınlanacak bölümle diziye geri dönüyor. Kırmızı Oda Sadi hikayesi izleyicilerin gündeminde. Uzun bir aranın ardından diziye dönen Sadi karakteri dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

28.01.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya sürprizi! Kırmızı Oda Sadi kimdir, neden geri döndü ve gerçek adı ne?

Erkan Petekkaya, geçtiğimiz sene Kırmızı Oda dizisi ile sevenlerinin karşısına geçmiş ve beğeni toplamıştı. Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen Kırmızı Oda'da Sadi karakteri süprizi yaşanıyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile popülerliğini artırdı. Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

KIRMIZI ODA SADİ HİKAYESİ

Delikanlı Sadi (Erkan Petekkaya), küçük yaşta annesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya mecbur kalmıştır. Tek başına çıktığı bu yolda karşısına Miço Mehmet çıkınca birlikte bir hayat kurmaya karar verirler. Hayatlarında her şey yolunda gider karşılarına sokakları parselleyip, çocukları çalıştırarak paralarına el koyan Abdullah çıkar. Sonrasında hayatları felakete dönen Sadi ve Miço defalarca kaçma planı yapsalar da başarılı olamazlar. Bu bataklıktan onları çıkaransa ekibe en son katılan Cemre olacaktır.

Cemre'yi kaybettikten sonra Miço'yla yolları ayrılan Sadi ömrünün geri kalanını onu bekleyerek geçirirken hayatını değiştiren kişi Hamdi Baba ve onun kız kardeşi Azra olacaktır.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

ERKAN PETEKKAYA'NIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
1990 Alman Avrat'ın Bacısı
2009 Gecenin Kanatları Cemal
2015 Yeni Dünya
2016 Kolpaçino 3. Devre
2017 Ayla İskenderun Binbaşı
2018 Deliler Vlad Tepeş
2019 Kapan Süleyman
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
1998 Güzel Günler Talat
Aynalı Tahir Kadir
2001 Aşkına Eşkiya Sadocan
2003 Bedel
Taştan Kalp İsmail Televizyon filmi
Japonyalı Gelin Ömer Televizyon filmi
Serseri Bülent
2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş
Köpek Yılmaz
2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar
2008 Sonbahar Galip Türker
2009 Bahar Dalları Balıkçı
Hanımın Çiftliği Milletvekili
2010 Hanımeli Sokağı Osman
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu
2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey
2013 Benim Hala Umudum Var Erkan
2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar
2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş
2019 Vurgun Kemal Vardar
2020 Gel Dese Aşk Murat
2021 Kırmızı Oda Sadi Konuk Oyuncu

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