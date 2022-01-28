Erkan Petekkaya, geçtiğimiz sene Kırmızı Oda dizisi ile sevenlerinin karşısına geçmiş ve beğeni toplamıştı. Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen Kırmızı Oda'da Sadi karakteri süprizi yaşanıyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile popülerliğini artırdı. Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?
KIRMIZI ODA SADİ HİKAYESİ
Delikanlı Sadi (Erkan Petekkaya), küçük yaşta annesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya mecbur kalmıştır. Tek başına çıktığı bu yolda karşısına Miço Mehmet çıkınca birlikte bir hayat kurmaya karar verirler. Hayatlarında her şey yolunda gider karşılarına sokakları parselleyip, çocukları çalıştırarak paralarına el koyan Abdullah çıkar. Sonrasında hayatları felakete dönen Sadi ve Miço defalarca kaçma planı yapsalar da başarılı olamazlar. Bu bataklıktan onları çıkaransa ekibe en son katılan Cemre olacaktır.
Cemre'yi kaybettikten sonra Miço'yla yolları ayrılan Sadi ömrünün geri kalanını onu bekleyerek geçirirken hayatını değiştiren kişi Hamdi Baba ve onun kız kardeşi Azra olacaktır.
ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.
Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.
2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.
ERKAN PETEKKAYA'NIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
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