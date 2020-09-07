Çok leziz bir tarif olan kırmızı lahana turşusu, dolapta muhafaza ettiğiniz takdirde günlerce durabilir. Kırmızı lahananın vücudumuza çok faydaları vardır. Kırmızı lahana turşusu, sofralarınızı renklendirecek ve zengin gösterecek pratik ve çok ekonomik bir tariftir. Yemeklerin yanına çok yakışan bu lezzetli turşunun yapımına geçelim.
Kırmızı Lahana Turşusu İçin Gereken Malzemeler:
1 orta boy kırmızı lahana
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Kırmızı Lahana Turşusu Yapılışı:
1 adet orta boy lahanamızı ince ince doğrayın.
Lahanaları derince bir kaba alın.
Tuz ile iyice harmanlayın.
10 dakika bekletelim.
Beklettiğimiz lahanalarımızı kavanozlara bastırarak yerleştirelim.
Ayrı bir kabın içerisinde su, üzüm sirkesi ve limon tuzunu karıştırın.
Lahanalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sirkeli karşımı dökelim.
Kapağını sıkıca kapatıp 3-4 gün buzdolabında bekletelim.
3-4 gün sonra kırmızı lahana turşumuz hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kırmızı lahanalarınızı tuz ile ovduğunuzda yumuşayacaktır.
Turşunuzu yaparken yemeklik tuz kullanabileceğiniz gibi kaya tuzu da kullanabilirsiniz.
Kırmızı lahana turşunuzu yaptıktan sonra dolapta bekletmelisiniz.
Dolapta beklettiğiniz lahana turşunuzun ömrü daha uzun olacaktır.
Ancak dolaba koymak istemiyorsanız güneş girmeyen, soğuk bir oda da muhafaza etmelisiniz.
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