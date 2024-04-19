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        Kırmızı karınca operasyonu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece vakti doğaya kırmızı karınca salındı. Karıncalar orman zararlısı böcekleri yiyerek ekolojik dengenin bozulmamasını sağlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:18
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        Kırmızı karınca operasyonu
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        Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00’de Orman İşletme Müdürlüğünden hareket ederek Çorakdere mevkisinde daha önce tespit edilen karınca yuvalarına ulaştı.

        Özel kıyafetli görevliler tarafından teknik kurallara uygun bir şekilde karınca yuvasındaki karıncalar daha önce oluşturulan 3 adet özel sandıklara yerleştirildi.

        Fotoğraf: İHA

        KARINCALARIN BESLENMESİ İÇİN ŞEKER DÖKÜLDÜ

        Araçlarla daha önceden hazırlanmış olan yeni yuvaların olduğu Narlısaray İşletme Şefliği Kızılcapelit mevkine götürülen kırmızı orman karıncaları belirlenmiş olan yeni yuvaya kraliçe karıncalarla birlikte tekniğine uygun olarak yerleştirildi. Yuvalara karıncaların beslenmesi için toz şeker döküldü.

        Ekolojik dengenin bozulmaması için doğal yollarla zararlı böceklere karşı yapılan biyolojik mücadele amacıyla orman zararlısı böceklerin olduğu bölgeye kırmızı orman karıncalarının nakili yaklaşık 3 saat sürdü.

        Fotoğraf: İHA

        BİYOLOJİK MÜCADELEYE KATKI

        Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, transferin gece yapılması gerektiğini belirterek, “Kırmızı karıncaları yaklaşık 80-100 metre çapında bir alanda ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunurlar. Amacımız mevcut karınca yuvasının bir kısmını taşıyıp, karınca yuvasının bulunmadığı yeni bir bölgeye naklederek orada bulunan zararlı böceklere karşı biyolojik mücadeleye katkıda bulunmaktır. Nakledilen ana kırmızı karınca yuvasının geride kalan kısmında bulunan karıncaların da oradaki faaliyetlerine devam etmesi için eski haline benzer bir yapıda olacak şekilde düzenlendi ve geride kalan karıncaların beslenmeleri için bu yuvaya da toz şeker döküldü. Ayrıca orman hayvanlarının yuvaya zarar vermemesi içinde yuva tel örgü içine alınarak korunmaya bırakıldı” dedi.

        Gece yarısı yapılan operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Patan, Narlısaray İşletme Şefi Dilek Aksoy, Orman Muhafaza Memurları ve özel kıyafetleri ile donatılmış ekipler katıldı.

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