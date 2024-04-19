Kırmızı karınca operasyonu

Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00’de Orman İşletme Müdürlüğünden hareket ederek Çorakdere mevkisinde daha önce tespit edilen karınca yuvalarına ulaştı.

Özel kıyafetli görevliler tarafından teknik kurallara uygun bir şekilde karınca yuvasındaki karıncalar daha önce oluşturulan 3 adet özel sandıklara yerleştirildi.

Fotoğraf: İHA

KARINCALARIN BESLENMESİ İÇİN ŞEKER DÖKÜLDÜ

Araçlarla daha önceden hazırlanmış olan yeni yuvaların olduğu Narlısaray İşletme Şefliği Kızılcapelit mevkine götürülen kırmızı orman karıncaları belirlenmiş olan yeni yuvaya kraliçe karıncalarla birlikte tekniğine uygun olarak yerleştirildi. Yuvalara karıncaların beslenmesi için toz şeker döküldü.

Ekolojik dengenin bozulmaması için doğal yollarla zararlı böceklere karşı yapılan biyolojik mücadele amacıyla orman zararlısı böceklerin olduğu bölgeye kırmızı orman karıncalarının nakili yaklaşık 3 saat sürdü.