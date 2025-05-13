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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ'lı terörist A.K.O., Kırıkkale'de gözaltına alındı. Şüphelinin sınır dışı edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:15
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        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

        AA'da yer alan habere göre ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu A.K.O'yu kent merkezinde yakaladı.

        SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

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        Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

        SINIR DIŞI EDİLECEK

        Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edileceği öğrenildi.

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        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
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