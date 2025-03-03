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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranan katile kelepçe! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kırmızı bültenle aranan katile kelepçe!

        Erzurum'da 11 yıl önce karısını öldüren ve kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı. Caninin, saldırıdan sonra kaçtığı Irak'tan 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı ve ağabeyinin evindeyken operasyon düzenlendiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:53
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        Kırmızı bültenle aranan katile kelepçe!
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        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 11 yıl önce eşini öldüren ve kırmızı bültenle aranan firari zanlı operasyonla yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        AĞABEYİNİN EVİNDE YAKALANDI

        Bağlar Mahallesi'ndeki evlerinde 7 Mayıs 2014'te eşi F.P'yi av tüfeğiyle öldürüp Irak'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan C.P'nin, yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

        Firari cinayet zanlısı C.P'nin aynı mahallede ikamet eden ağabeyinin evinde olduğu belirlendi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda C.P. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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