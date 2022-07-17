Kırmızı alarm: İngiltere'de acil durum ilan edildi!

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İngiltere'de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabilme ihtimaline karşı, ülkede ilk kez sıcaklık için kırmızı alarm verildikten ve ulusal bir acil durum ilan edildi.

İngiltere'nin meteoroloji kurumu Met Office'in yüksek uyarısı, pazartesi ve salı günleri Londra, Manchester ve York dahil birçok bölgeyi kapsıyor.

Met Office açıklamasında, "Muhtemelen gerekli olabilecek çalışma uygulamalarında ve günlük rutinlerde önemli değişiklikler yapılacak." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR REKOR KIRILABİLİR

Yetkililer, salı günü 2019'da Cambridge 38.7 dereceyle kaydedilen rekor sıcaklığın aşılacağını düşünüyor. Bu yüzden milyonlarca insan evden çalışmaya teşvik edildi.

Demiryolu hatlarında hız kısıtlamaları yapılacak, bazı okullar erken kapanacak ve bazı hastane randevuları iptal edilecek.

Kırmızı uyarıyla birlikte yetkililer, "sadece aşırı sıcağa karşı savunmasız olanların değil, nüfus genelinde olumsuz sağlık etkilerinin yaşanmasının muhtemel olduğunu" belirtti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.