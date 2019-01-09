Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yürütülen tütün karşıtı çalışmalarla pazar kaybeden tütün endüstrisi, yasaların engellediği alanlarda yeni çıkış noktaları yakalama, yeni pazarlama stratejileri geliştirme ve yeni hedef kitleler üretmeye yönelik faaliyetlerden vazgeçmiyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre elektronik sigara da bu stratejinin bir ürünü olarak görülüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Türkiye’nin Dumansız Hava Sahası Yasası’nın mimarı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, elektronik sigaranın insanları sigaraya bulaştırmanın bir metodu olarak kullanılıp masum gösterilmesine rağmen sigaradan daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Erdöl, oluşturulmaya çalışılan 'sigara bıraktırır!' algısıyla pazar payında muhtemel düşüşün önüne geçilmesinin amaçlandığına da dikkat çekiyor. Bu amaçla elektronik sigaranın gelecekte sigaranın yerini alması kurgulanıyor.

MASKELİ YALAN!

Peki bu algı doğru mu? Prof. Dr. Cevdet Erdöl,“ Bu algı tamamen maskeli bir yalandan ibarettir” diyor ve devam ediyor; “Elektronik sigara bir ucunda sıvı halde nikotin, diğer ucunda şarj edilebilir bir pil ve püskürtücü bölme bulunan bir cihazdır. İçeriğinde ve dumanında klasik sigarada bulunan zehirli kimyasalların tamamı hatta daha fazlası bulunmaktadır. Kullanan kişi nefes çektiğinde buharlaşan sıvı nikotin, akciğerlere tıpkı normal sigara gibi dolmaktadır. Sonrası aynen tütünde olduğu gibidir. Bu noktada zehrin aynı zehir olduğunu, sadece ambalaj farkı bulunduğunu bilmek gerekir.”

DAHA DERİN NEFES

Elektronik sigara kullananlar, diğer sigaralarda bulunan nikotin miktarını alabilmek için daha derin nefes çekiyorlar. Elektronik sigaranın yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde başta akciğer kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinin daha tehlikeli bir ilerleyiş gösterdiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar elektronik sigara kullananlarda derinde olup tedavisi daha zor tümör vakalarıyla daha sık karşılaşıldığını belirtiyor. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA),elektronik sigaranın gösterildiği gibi masum olmadığını ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğunu raporladığına dikkat çekerek, “Kanada Sağlık Ajansı’da, elektronik sigaranın nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu” diyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise elektronik sigaranın, 'sigara bırakma tedavisi' olarak kabul edilemeyeceği açıklaması yapıyor. Tüm bu nedenler, elektronik sigaranın sağlığa zarar açısından normal sigaradan farkı olmadığına ve masum gösterilme çabalarına inanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

KARTUŞLARA SENTETİK UYUŞTURUCU YÜKLENME İHTİMALİ

Elektronik sigara kartuşlarına sentetik uyuşturucuların yüklenme olasılığı ise konunun çok karanlık bir başka yönü olarak görülüyor. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Uyuşturucu maddelerin nikotin sıvısı dışında insanlara bu kartuşlar yoluyla satıldığı konusunda kaygılıyım. Yakın zamanda ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi’nin, elektronik sigara kartuşlarına sentetik uyuşturucu olarak bilinen kimyasal maddelerin yüklenme riskine dikkati çeken açıklaması bu kaygılarımda ne kadar haklı olduğumu ortaya koyuyor.” diyor.

KAÇAK SATIŞA DİKKAT!

Türkiye’de elektronik sigara satışı yasak olmasına rağmen, bu ürünler ülkeye kaçak yollarla getiriliyor ve satışları internet siteleriyle sosyal medya aracılığıyla yapılıyor. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu faaliyetin mevcut kanunlara göre açık bir suç olduğunu ve bu zehirlerin yasadışı ticaretiyle mücadelede Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile vatandaşlara büyük görev düştüğünü söylüyor.