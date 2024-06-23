Büyük bir ilgi ile takip edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihi netlik kazandı. Edirne Belediye tarafından alınan karar ile festival tarihi belirlendi. Bu kapsamda, "Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında güncel bilgiler...