Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
Gözler Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihine çevrildi. Edirne Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çoşku ile karşılanacak olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
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Büyük bir ilgi ile takip edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihi netlik kazandı. Edirne Belediye tarafından alınan karar ile festival tarihi belirlendi. Bu kapsamda, "Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında güncel bilgiler...
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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
Edirne Belediyesi organizasyonu ile 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 1 Temmuz-7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin biletleri satışa sunuldu.
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Edirne Belediye Encümen Kararı’yla 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. Güreşseverler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar Günü, bilet alarak içeriye girebilecek.
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