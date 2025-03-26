Kırklarelili besici kadın, annelerinin kabullenmediği kuzulara evinde bakıyor

"Minyatür bir bebek gibi. İkiz de oldukları için 'Ben bunları yaşatmalıyım.' dedim. Allah can vermiş. Kısmetlerinde varsa yaşarlar. İkisi de erkek. İnsan canlıya göz göre göre kıyamaz ki ben çok seviyorum. Mutfağa gitsem mutfağa geliyorlar. Daha biberonu gördükleri anda zıp zıp zıplıyorlar, çok hoşlarına gidiyor süt emmek biberonla."