DHA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karahalil beldesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin ve saman balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale ediyor. Ekipler yangının çiftlik evine sıçramaması için yoğun bir mücadele verdi.

Zaman zaman deponun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede zaman zaman etkili olan rüzgar, ekiplerin çalışmasını olumsuz etkiliyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi müdahalesini sürdürürken sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgede bekletiliyor.

"YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, gazetecilere bu tür yangınları söndürmenin kolay olmadığını söyledi.

Bu tür yangınlarda içten içe yanmanın uzun süre devam ettiğine dikkati çeken Bilgin, alevlerin hayvanların bulunduğu bölgeye sirayet etmesinin önlendiğini kaydetti.

Yangının tamamen söndürülmesinin belki birkaç günü bulacağını anlatan Bilgin, "Bu tip yangınlarda kontrol altına alınması önemlidir. Yangını söndürdük diyemezsiniz. Siz üstten söndürürsünüz içten yanar. Yangını kontrol altına aldık. İdari binaya, hayvanların olduğu bölgeye ve diğer yem bölgesi olan alana sirayetini önledik. Dolayısıyla bu yangının kontrol altına alınması demektir. Önemli olan kontrol altına alıp tehlikeyi ortadan kaldırmaktır.

Yangının başlamasıyla malum saman çok hızlı alev alan ve çok hızlı yayılan, maalesef ve maalesef yangın açısından çok risk oluşturan materyal. Dolayısıyla burada yangının başlamasıyla birlikte bölge noktalardan belediyelerden itfaiyelerimiz geldi. Sadece Kırklareli'nden değil Edirne'den de yardım istedik ve itfaiye ekipleri müdahalelerini sürdürüyor."