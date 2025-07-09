3 ilde orman yangını

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı. Karahamza köyünde ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yangına yakın bir akaryakıt istasyonunun çevresi de traktörlerle sürülerek, tankerlerle sulandı. Tır parkında bekleyen tırlar ise önlem amacıyla Edirne istikametine yönlendirildi.

Ekiplerce yangının kontrol altına alınmasının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısına giden kara yolu trafiğe açıldı.

Yangında yaklaşık 1000 dekar anız ve mera arazisi zarar gördü.

BURSA'DA MÜDAHALE

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 farklı alanda devam eden yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

UŞAK'TAKİ YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uşak-Kütahya sınırında Uşak Derbent köyü civarında saman balya makinasından ziraat arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına Kütahya Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile civar köylere sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Yangında 6 helikopter 2 uçak 3 dozer ve çok sayıda Kütahya ve Uşak'a ait arazöz çalışmıştır. Vatandaşlarımızın söylenen hasat tedbirlerini mutlaka almalarını, köylerine ve yeşil vatanımıza sahip çıkmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.