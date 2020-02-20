Birbiri üzerine katlanan yıllar, mevsim değişiklileri, aşırı soğuk ve rüzgar gibi doğal ve çevresel etkenler cildinizdeki ince çizgileri iyice belirgin hale getirir. Tüm bu etkenlerden cildinizi korumak elbette ki zor değil. Doğal yapımlı ürünler içeriğinde hiçbir kimyasal olmadan cildi beslemekte ve karıştırdığınız malzemeler ile daha birçok cilt problemine fayda sağlayabilmektedir. İşte kırışıklıklar için turp maskesi...

Kırışıklıklar için turp maskesi tarifi

Yaşlılığın ilk belirtilerinden olan kırışık oluşumları bayanların en korkulu rüyalarındandır. Kırışıklıkları sonsuza kadar yok edemeyiz fakat uzun süre gecikmesini sağlayabiliriz. Cilt kırışıklıkları gün içerisinde işlevi sonlanan hücrelerin biriktiği bölgelerde daha fazla görülmektedir. Bu yüzden düzenli olarak bakım yapmamız ve ölü hücreleri temizlememiz en sağlıklısıdır. Yüksek maliyetli cerrahi müdahaleler ve kozmetik ürünleri kişileri maddi açıdan zorladığı için doğal ve evde uygulanabilen karışımlar daha kullanışlı hale gelmeye başlamıştır.

Doğal yapımlı ürünler içeriğinde hiçbir kimyasal olmadan cildi beslemekte ve karıştırdığınız malzemeler ile daha birçok cilt problemine fayda sağlayabilmektedir.

Cildinizdeki kırışıklıklardan rahatsızsanız biran önce bakım yapmak istiyorsanız; kırışıklıklar için son derece faydalı turp maskesini uygulayabilirsiniz.

Turp maskesi tarifi

1 adet turpu rendeleyin ve birkaç dakika kaynatın. Sonrasında süzün ve soğumaya bırakın. Soğuyan turpun içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 adet yumurta akı ekleyin, iyice çırpın. Karışımı çırptıktan sonra 1 yemek kaşığı badem yağı, yarım su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı pirinç unu ekleyin. Ardından hazırladığınız karışımı yüz ve boynunuza uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Hafta da 2 kere uygulayabilirsiniz.

Karışımın içerisinde bulunan turp; cilt hücrelerinizi yenileyerek kırışıklıkların hafiflemesine ve yeni oluşumların engellenmesine yardımcı olacaktır. Yumurta akı; cildinizi gergin ve daha genç gösterecektir. Süt ise; derinlemesine nemlendirecektir.