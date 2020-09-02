Yaşın ilerlemesiyle vücutta üretilen kolajen seviyesi düşmeye başlar. Bu yüzden yer çekimi etkisiyle sarkmalar, elastikiyet ve kolajen düşüşü ile kırışıklıklar meydana gelmektedir. Genel olarak göz önünde bulunan göz çevresi ve alın kırışıklıkları can sıkıcı olabilmektedir. Bu yüzden kırışıklıklarınız için cildinize uygun olanı tercih ederek düzenli olarak bakım yaptığınızda bu kırışık oluşumlarının görünümü hafifletebilir, yeni oluşumları engelleyebilirsiniz.
Kırışıklık Giderici Krem Çeşitler
Wonderlift Kırışıklık Kremi; özellikle göz çevresi, yanak, alın ve dudak bölgelerinde 60 saniye etki eden mucizevi ve doğal içerikli bir kremdir. Dünyaca ünlü olan bu kremi tüm kırışıklıklarınız içinde kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere her gün uygulayabilirsiniz.
Diva Deva Reverse Anında Kırışıklık Giderici Krem; bu kremde kısa sürede düzenli uyguladığınızda özellikle alın ve göz çevresi kırışıklıkları için oldukça etkili bir kremdir.
Ellezza Salyangoz Özlü Krem; içeriğinde bulunan salyangoz özü sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Cildin gerginleşmesini ve kırışıklıkların giderilmesini sağlamaktadır.
O3 Ozone Kremi; cildi sıkılaştırarak kırışıklıkların önlenmesini sağlayan bir kremdir. Vücudun tüm bölgesinde oluşan kırışıklıkların önlenmesinde kullanılabilmektedir.
Demadoc Skin Botox Replacement Cream; kırışık oluşumlarını gidermeye ve yeni oluşumların engellenmesini sağlamaktadır. Özellikle yüz bölgesindeki kırışıklıklar için idealdir. Cildin sıkılaşmasını sağlayarak; gençleştirir ve yaşlanmaya karşı korur.
Visifirm Göz Çevresi Kırışıklık Giderici Kremi; bu krem özellikle göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için oldukça faydalıdır.
Biotherm Kırışıklık Giderici Krem; özellikle yüz ve göz çevresinde etkili bir kremdir.
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