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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

        Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak bariyerin üzerinden karşı şeride geçti. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 04:39 Güncelleme: 28.09.2024 - 04:43
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        Takla atıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
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        Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, bariyerin üzerinden karşı şeride geçti.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.Z. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Kırıkkale
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