Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Merkeze bağlı Karacaali köyü Erikli mevkisine küçükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla götüren U.D, 59 koyununun kaybolduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, üç koldan arama başlattı. Drone ile havadan tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 12 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.