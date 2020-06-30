Kireçlenme; eklemlerde bulunan kıkırdak dokunun yıllar geçtikçe aşınması ve zarar görmesiyle ortaya çıkmaktadır. Genel olarak 50 yaş üzerindeki kişilerde meydana gelmektedir. Kireçlenme başladığı zaman; eklemlerde hareket güçlüğü, sabahları ağrılarla uyanılması ve dayanılamayan şiddetli ağrılar ile kendini göstermektedir.

Kireçlenme tanısı ise; doktorun eklemlerinizi inceleyerek eklemlerde şişlik, kızarıklık belirtilerin oluşumunu ve hareket aralığınızı kontrol etmesi şeklinde yapılmaktadır. Gerektiği takdirde teşhisi netleştirmek için röntgen ve testlerde isteyebilmektedir.

Teşhis konulduktan sonra kireçlenen bölgeler tespit edilerek tedavi yöntemlerine başlanmaktadır. Ancak kesin bir tedavisi olmayan kireçlenmede amaçlanan; ağrıların azaltılması ve kişi de hareket güçlüğünün en az seviyeye çekilmesidir.

Tedavi de ilk aşama ilaç ile tedavi yöntemidir. En son aşama da ise cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Kireçlenme için kullanılan bazı ilaçlar;

Asataminofen ; bu ilaç kireçlenmeye bağlı ağrıları azaltmak için kullanılan bir ilaçtır. Kireçlenmenin yeni başladığı kişilerde uygulanmaktadır.

; bu ilaç kireçlenmeye bağlı ağrıları azaltmak için kullanılan bir ilaçtır. Kireçlenmenin yeni başladığı kişilerde uygulanmaktadır. Nonsteroidal anti- enflamatuar ilaçlar ; kişi de iltihaplı kireçlenme mevcutsa bu ilaç önerilmektedir. Bazı yan etkileri olmasından dolayı reçete ile satılan bir ilaçtır. Bu yan etkiler; kulaklarda çınlama, kalp sorunları, karaciğere ve böbreğe hasar verme, midede tahriş şeklinde oluşabilmektedir.

; kişi de iltihaplı kireçlenme mevcutsa bu ilaç önerilmektedir. Bazı yan etkileri olmasından dolayı reçete ile satılan bir ilaçtır. Bu yan etkiler; kulaklarda çınlama, kalp sorunları, karaciğere ve böbreğe hasar verme, midede tahriş şeklinde oluşabilmektedir. Narkotikler ; bu ilaç türü şiddetli ve ağır kireçlenme vakalarında hastalara uygulanmaktadır. Ağrıları hafifletmek için reçete ile verilebilmektedir.

; bu ilaç türü şiddetli ve ağır kireçlenme vakalarında hastalara uygulanmaktadır. Ağrıları hafifletmek için reçete ile verilebilmektedir. Kortizon iğneleri; bu iğneler de diğer ilaçlar gibi ağrıları hafifletmek amaçlı kullanılmaktadır. Doktor eklem çevresini uyuşturarak, kireçlenme olan bölgeye direk kortizon enjekte etmesiyle yapılmaktadır. Bu tedavi yöntemi çok az kullanılmaktadır. Kortizonun direk bölgeye enjekte edilmesinden dolayı fazla kullanımda kıkırdak dokuda zedelenmeye yol açabilmektedir.

Yukarı da belirtilen ilaçlar; bu tarz şikayetleriniz olduğu takdirde mutlaka bir doktor kontrolünden geçilerek, size verildiği takdirde kullanmanız önerilmektedir.