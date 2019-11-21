21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kıran-4 operasyonu kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, 7 Jandarma Komando Timi, 1 mayın arama köpeği 1 patlayıcı madde imha timi (PAMİT) unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Operasyonda, Kemah/ Dereköy Köyü, Acemoğlu Vadisi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak/barınak, depoları bulunarak imha etmek ve bölgede bulunabileceği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek hedeflendi.
11 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Operasyon kapsamında 11 ayrı noktada 11 sığınak/mağara kontrol edilerek 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 1 adet akü (seri numarası silinmiş),1 adet şemsiye, 34 adet ayakkabı (kullanılmamış),17 adet el feneri (kullanılmamış),25 adet led ampul, 1 adet silah bakım kiti, 4 adet izotonik serum, 4 adet pil bloğu, 1 adet hilti ucu, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 2 adet semer, 2 adet met, 1 adet uyku tulumu ve çok miktarda giyim eşyası, kişisel temizlik, inşaat, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek delil niteliğinde olan malzemelere el konularak ele geçirilen diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.
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