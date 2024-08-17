Kıraç Galvaniz BİST işlem tarihi: TCKRC halka arz sonuçları açıklandı! Kıraç Galvaniz borsada ne zaman işlem görecek?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oldu.

Kıraç Galvaniz halka arzında 14-15 Ağustos 2024 tarihleri olmak üzere iki gün boyunca talep topladı.